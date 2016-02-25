Розслідування розгону Майдану: Суд відмовився розглядати справу проти екс-голови СБУ Києва Щеголєва
Шевченківський районний суд Києва вирішив направити до Апеляційного суду столиці кримінальну справу колишнього начальника УСБУ в Києві та Київській області Олександра Щеголєва, щоб визначити підсудність, але залишив його під вартою до 24 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резулятивну частину ухвали оголосила головуючий колегії Шевченківського районного суду столиці Оксана Голуб.
Таким чином суд відмовив у клопотанні Генпрокуратури призначити дату розгляду справи по суті і задовольнивши, водночас, відповідне клопотання захисту Щеголєва.
Читайте також"Слідство відтворило канву подій": Порошенко про замовників, організаторів та виконавців злочинів проти Майдану
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-керівника СБУ Києва та Київської області Олександра Щеголєва за організацію силового розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року.
За даними ГПУ, встановлено, що Щеголєв, діючи у складі організованої групи, до складу якої входили колишні високопосадовці, з метою розгону мітингувальників з Майдану Незалежності у Києві 18 лютого 2014 року прийняв рішення про проведення працівниками СБУ за підтримки органів внутрішніх справ антитерористичної операції, в результаті якої загинули та постраждали люди.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.