Розслідування розгону Майдану: Суд відмовився розглядати справу проти екс-голови СБУ Києва Щеголєва

19:13, 25 лютого 2016
Політика
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Шевченківський районний суд Києва вирішив направити до Апеляційного суду столиці кримінальну справу колишнього начальника УСБУ в Києві та Київській області Олександра Щеголєва, щоб визначити підсудність, але залишив його під вартою до 24 квітня.

суд судья фемида / tut.by

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резулятивну частину ухвали оголосила головуючий колегії Шевченківського районного суду столиці Оксана Голуб.

Таким чином суд відмовив у клопотанні Генпрокуратури призначити дату розгляду справи по суті і задовольнивши, водночас, відповідне клопотання захисту Щеголєва.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-керівника СБУ Києва та Київської області Олександра Щеголєва за організацію силового розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року.

За даними ГПУ, встановлено, що Щеголєв, діючи у складі організованої групи, до складу якої входили колишні високопосадовці, з метою розгону мітингувальників з Майдану Незалежності у Києві 18 лютого 2014 року прийняв рішення про проведення працівниками СБУ за підтримки органів внутрішніх справ антитерористичної операції, в результаті якої загинули та постраждали люди.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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