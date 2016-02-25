Гройсман наголошує на необхідності розробити антикризовий план дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "112".

"Нам важливо сьогодні об'єднатися довкола антикризового плану для країни. У нас серйозна криза є в українському суспільстві, у нас є серйозна криза в економічній сфері, у нас є багато соціальних питань, які є нерозв'язані, і затягування в часі - це є теж надзвичайно серйозна проблема", - сказав Гройсман.

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Він наголосив на необхідності визначитися, яких саме дій необхідно вжити, розробити "план конкретних дій". "Я запропоную низку кроків, які потрібно було б зараз зробити для того, щоб виходити з цієї політичної кризи", - сказав спікер і додав, що має бути визначений також той, хто візьме на себе відповідальність за цей план.

"Все, що стосується кризи, то є декілька кроків для того, щоб її розв'язати. Перше - це добровільна відставка уряду в повному складі і формування нового уряду з новим планом дій", - сказав Гройсман.

Він додав, що йдеться також про варіант глибокого переформатування уряду, який зможе об'єднати довкола себе демократичну коаліцію.

Крім того, він зауважив, що третій варіант - це "дострокові вибори, коли треба йти для того, щоб отримати новий мандат на формування нової влади".