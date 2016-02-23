Яценюк сподівається на "укріплення" коаліції колишніми її членами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Харкові.

“Ми сподіваємося укріпити коаліцію. Зараз ідуть дискусії з іншими членами колишньої коаліції про те, щоб ця коаліція була укріплена”, - сказав Яценюк.

Він також вкотре наголосив, що готовий співпрацювати з фракцією “Блока Петра Порошенка” у Верховній Раді.

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“Я звернувся до парламенту, щоб парламент проголосував резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. Така резолюція не набрала голосів. Це означає, що основні фракції у парламенті - “Блок Петра Порошенка” і “Народний фронт” - повинні взяти остаточно на себе всю повноту відповідальності за політичну й економічну стабільність. Я заявляв і заявляю, що я вкотре готовий простягнути руку президенту і його фракції. Ми продовжували 24 місяці найскладніші й непопулярні реформи, і не можна зупинятися на півшляху”, - наголосив прем'єр-міністр.

Він висловив сподівання на те, що “є політична відповідальність перед країною, а не істерія на наступні дострокові парламентські вибори, які закінчаться дуже й дуже сумно”.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція «Об’єднання «Самопоміч». Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об’єднання «Народний контроль».

Незважаючи на це, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що у складі парламентської коаліції перебуває понад 226 депутатів, і вона існує, а підстав для оголошення про розпад коаліції немає.

Минулого тижня Яценюк заявляв, що проводить переговори з президентом Петром Порошенком, керівником фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрієм Луценком та головою фракції Радикальної партії Олегом Ляшком, який ще у вересні 2015 року заявив про вихід з коаліції.