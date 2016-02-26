Путін опинився у скрутному становищі в реалізації своїх цілей щодо України - директор ЦРУ

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан, передає ZN.UA з посиланням на National Public Radio.

"Ми бачимо дуже агресивні дії, які він (Путін - Ред.) ініціював в Україні, тому що він бачить цю країну як предмет "гри з нульовою сумою" проти Заходу. Я думаю, що він був дуже стурбований тим, куди схилялася Україна, а вона явно схилялася на Захід. Саме тому він зробив те, що зробив. Я думаю, він зрозумів, що з точки зору реалізації своїх цілей він опинився у трохи скрутному становищі", - зазначив глава розвідувального відомства.

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На його думку, Володимир Путін мріє повернути Росії статус наддержави, але робить це дуже наполегливо і агресивно, використовуючи всі можливі засоби.

"Він робить це за допомогою розвідки і силових відомств, коли хоче приховати "свою руку", але він робить це відкрито, прямо зараз відправляючи тисячі російських військовослужбовців і сучасну зброю до Сирії", - зазначив він.

Раніше російський політолог Орєшкін розповів, що незважаючи на можливу активізацію на Донбасі, масштабного наступу з боку Росії не буде, тому що витрати будуть незрівнянно великі.

"Його (президента РФ - УНІАН) агресивні дії працюють до пори до часу. Тому що від нього вже чекають чогось поганого. У випадку з Донбасом і Кримом Захід був просто не готовий. Але зараз все змінилося. Захід і Україна вже чекають від Путіна подібних вчинків. І готові притіснити його", - повідомив він.