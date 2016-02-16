Російський політолог розповів, чому Путін не почне "велику війну" на Донбасі
Військова галузь залишилася єдиною зоною паритету Росії із Заходом, але, незважаючи на це, президент РФ Володимир Путін не буде починати масштабну війну на Донбасі.
Про це заявив російський політолог Дмитро Орєшкін, передає "Апостроф".
Наразі Кремль намагається продемонструвати, що РФ не збирається йти на поступки. Не відкидається, що він може активізувати бойові дії на Донбасі і в Сирії, вважає політолог РФ.
"Путіну потрібно показати, що факт наближення до якоїсь домовленості щодо врегулювання конфліктів з боку РФ — це не знак слабкості, а знак сили", - заявив Орєшкін.
Він зазначив, що незважаючи на можливу активізацію в цих регіонах, масштабного наступу з боку Росії не буде, тому що витрати будуть незрівнянно великі.
"Його (президента РФ - УНІАН) агресивні дії працюють до пори до часу. Тому що від нього вже чекають чогось поганого. У випадку з Донбасом і Кримом Захід був просто не готовий. Але зараз все змінилося. Захід та Україна вже чекають від Путіна подібних вчинків. І готові притиснути його", - повідомив Орєшкін.
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Він вважає, що Кремль це розуміє і зараз просто створює видимість своєї сили. Путін вичерпав потенціал своєї несподіванки. Він вже не може діяти непередбачувано.
"Тому масштабної активізації на Донбасі не буде. Як і не буде маленької переможної війни для Путіна. Тому що нова агресія Кремля з високою часткою ймовірності не буде переможною, якщо буде маленькою", - підсумував російський політолог.
Нагадаємо, вчора в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що не мають наміру повертати Україні контроль над кордоном на захопленому Донбасі.