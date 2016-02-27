В РНБО назвали спекуляціями заяви про те, що не лише Турчинов виступав за воєнний стан під час анексії Криму

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби РНБО.

"Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони була надана повна копія стенограми засідання РНБО від 28.02.2014 року. Дата штампу на цьому документі відповідає часу зняття копії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба, оригінал стенограми, відповідно до вимог, оформлено і прошито з іншими документами того часу та перебуває в архіві РНБО.

"Щодо заяв екс-заступника Генерального прокурора М. Голомші та генерала В. Замани у ЗМІ про те, що крім О. Турчинова вони також підтримали запровадження воєнного стану на засіданні РНБО, повідомляємо наступне. М. Голомша та В. Замана ніколи не були членами РНБО після перемоги Майдану та, відповідно, не представляли прокуратуру і Міністерство оборони на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року", - наголосили в Раді нацбезпеки та оборони.

Так, за даними прес-служби, позицію Генеральної прокуратури під час обговорення на засіданні представляв на той час генпрокурор, член РНБО Олег Махніцький.

Водночас, в РНБО звертають увагу, що генерал Замана був призначений уповноваженим ВР у справах Міністерства оборони 22 лютого 2014 року та обіймав цю посаду до формування нового уряду. Його повноваження були припинені 27 лютого 2014 р. після призначення парламентом в. о. міністра оборони Ігоря Тенюха.

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"28 лютого на посаду начальника Генштабу було призначено Генерал-лейтенанта М. Куцина, тому представляти оборонне відомство під час офіційного обговорення питання на засіданні РНБО 28.02.2014 В. Замана не міг, оскільки його представляв І. Тенюх", - зазначили в РНБО.

"Зрозуміло, що М. Голомша і В. Замана також, не будучи членами РНБО, не могли і голосувати за запровадження воєнного стану, за що проголосував один Голова ВРУ О. Турчинов", - наголосили у прес-службі РНБО.

Також у Раді нацбезпеки та оборони повідомили, що на засідання були запрошені лідери політичних партій, які входили до коаліції.

"Це було викликано тим, що у разі ухвалення РНБО рішення про запровадження воєнного стану, його негайно повинна була схвалити Верховна Рада України, що було б неможливим без підтримки лідерів провідних парламентських партій більшості", - додали в РНБО.

"Вважаємо, що нинішні спекуляції щодо рішень РНБО пов'язані винятково з бажанням їхніх ініціаторів отримати політичні дивіденди", - наголосили у заяві.

Як повідомлялося, 22 лютого було оприлюднено стенограму засідання РНБО, що відбулося 28 лютого 2014 року, стосовно ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).

Як випливало зі стенограми, на засіданні лише тодішній виконувач обов'язків президента України Турчинов підтримав запровадження воєнного стану в Україні.

27 лютого 2016 року ЗМІ з посиланням на екс-заступника генпрокурора Голомшу повідомили, що Турчинов був не єдиний, хто проголосував за введення воєнного стану в Україні під час анексії РФ Криму.