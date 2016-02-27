Глава ЄП про анексію Криму і вбивство Нємцова: злочини, яких не повинно було трапитися ніколи

Про це йдеться в Twitter президента Європарламенту.

"1 рік з моменту вбивства Бориса Нємцова, 2-а роки з моменту незаконної анексії Криму. Два злочини, яких не повинно було статися ніколи", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві та інших містах Росії та світу проходять акції, присвячені пам'яті Нємцова.

Нагадаємо, Нємцов був застрелений на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви 27 лютого 2015 року, в 23.31. У опозиціонера потрапило чотири кулі, він помер на місці. В цьому році, як і в минулому, в російській Держдумі депутати нижньої палати російського парламенту відмовилися вшанувати Нємцова хвилиною мовчання.