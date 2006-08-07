Міліція затримала депутата від БЮТ за розбійний напад

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю Управління Міністерства внутрішніх справ в Черкаській області затримали депутата Придніпровської районної ради (Черкаси) від Блоку Юлії Тимошенко за підозрою в здійсненні розбійного нападу у складі бандитського угрупування на водія вантажного автомобіля в грудні 2000 року.

Про це мовиться в повідомленні центру громадських зв`язків УМВС в Черкаській області.

Як повідомляє ЦГЗ, 30-річний депутат - член партії «Батькiвщина», що входить в БЮТ.

Підозрюється, що він разом з іншими злочинцями скоїв 5 грудня 2000 року розбійний напад на водія автомобіля МАN, який належить ТОВ «Тіса-Транс».

В ході нападу 4 учасників банди в масках із застосуванням вогнепальної і холодної зброї, а також наручників нанесли водію тілесні пошкодження і заволоділи автомобілем з вантажем, що знаходиться в ньому, на суму 0,779 млн. гривень.

При цьому троє з бандитів були затримані на місці злочину, четвертим підозрюваним був зазначений депутат, який сховався і з того часу перебував у міждержавному розшуку.

Підозрюваний був обраний до Придніпровської райради Черкас за списком БЮТ 26 березня.

Ведеться слідство.

Обком з посиланням на Українські новини