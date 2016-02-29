Президент і проєвропейські сили мають об’єднатися заради реформ та вирішення політичної кризи - нардеп

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Андрій Помазанов.

"У зверненні до українського народу Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк поставив дуже чітку вимогу – потрібно вже припинити політичні війни, боротьбу за владу та впливи", - сказав він.

Народний депутат зазначив, що вперше за всю історію незалежності, Урядом було представлено звіт про роботу за минулий рік та запропоновано основні пріоритети діяльності на наступний рік.

Однак, за його словами, під час звіту від парламентарів, на жаль, не прозвучало жодної конкретної пропозиції щодо покращення роботи Уряду, "звучали лише політичні гасла та популістські вимоги".

"Жодного зауваження до самої програми там не було, не оголошено жодного факту, на якому би могла базуватися критика роботи Уряду", - зауважив Андрій Помазанов.

"Глава Уряду дуже чітко адресував претензію, в першу чергу до Президента і його фракції, щоби ті визначилися: або ми разом будуємо квітучу європейську країну, або і далі заганяємо її у глухий кут та створюємо передумови для падіння у бездонну прірву, з якої виходу уже може і не бути", - підкреслив він.

За словами народного депутат, чим довше глава держави визначатиметься, чи підтримувати програму уряду, чи пропонувати альтернативну нову – тим більше поглиблюватиметься політична криза.

"Вимога до Президента стосується і всіх проєвропейських політичних сил, які формували коаліцію "Європейська Україна" і які представлені в парламенті – це і БПП, і "Батьківщина", і Радикальна партія, і "Самопоміч", і "Народний фронт". Ми всі разом маємо нести спільну відповідальність", - сказав він.

"І як підкреслив Арсеній Яценюк, ця відповідальність має бути абсолютно реальна, а не вдавана. Що стосується нашої фракції "Народний фронт" - ми готові працювати кожного дня", - наголосив Помазанов.

За словами народного депутата, Уряд окреслив пріоритети своєї роботи – прозорі реформи, невтручання однієї гілки влади в роботу іншу, і головне - недопущення політичного впливу на міністрів.

"Саме тоді робота Уряду буде ефективною, нас підтримуватимуть посли західних країн, а Україна матиме ефективні реформи", - резюмував представник "Народного фронту".