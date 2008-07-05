Тимошенко заявляє, що ретельно розраховала та обгрунтувала бюджет

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні планує затвердити зміни до державного бюджету 2008 року й вже сьогодні подати документ у Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи сьогодні позачергове засідання Кабінету міністрів.

Вона підкреслила, що всі прогнозні макропоказники документа ретельно розраховані та обгрунтовані.

«Після сьогоднішньої дискусії і в разі ухвалення змін і доповнень до бюджету вже сьогодні до кінця дня зміни й доповнення до державного бюджету будуть передані у Верховну Раду. І ми сподіваємося, що в останній тиждень Верховна Рада України консолідує всі політичні зусилля і все-таки подарує народу України, регіонам зміни та доповнення до бюджету, які істотно змінять фінансове життя країни», - сказала прем`єр.

«Я вірю, що консолідація відбудеться, і бюджет буде прийнятий», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, завдяки зростанню доходів на 30,4 млрд. грн., з`явилася можливість значну частину цих грошей направити на інвестиції в різні галузі, зокрема, аграрний комплекс, енергетичний, на суднобудування й авіабудування. «Ми робитимемо так, щоб кожна галузь одержала гідну підтримку за рахунок витрат розвитку», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що уряд передбачив продовження виконання соціальних програм для підвищення рівня життя людей, зокрема, збільшення зарплат і пенсій та для продовження повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що третина з цієї суми буде направлена на збільшення доходної частини місцевих бюджетів, гроші будуть також направлені на збільшення витрат для підготовки Євро-2012, зокрема, на збільшення витрат на будівництво доріг, аеропортів, розвиток місцевої інфраструктури.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що на держгарантії для залучення кредитів у будівництво доріг передбачено 24,3 млрд. грн.