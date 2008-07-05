Україна вночі отримала від УЄФА антикризовий план щодо Євро-2012

Україна отримала від УЄФА антикризовий план дій щодо підготовки до Євро-2012 до засідання Стратегічної ради УЄФА в Бордо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр із питань сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він підкреслив, що документ було отримано сьогодні вночі. «Цей план практично нічим не відрізняється від запропонованого Україною, крім того, що там конкретизовано деякі терміни», - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

Крім того, він повідомив, що в понеділок планується провести переговори з однією з компаній за рекомендацією УЄФА щодо надання консультативних послуг із підготовки до проведення чемпіонату. Він не повідомив назву компанії, проте зазначив, що їй УЄФА довіряє.

Як повідомляв УНІАН, Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ в ході візиту до України 3 липня зазначив, що найближчі три місяці стануть для України ключовими в підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

«Я вражений своїм перебуванням в Україні. Але разом із тим хочу зазначити, що остаточне рішення про стан і перспективи підготовки й проведення Євро-2012 в Україні та Польщі розглядатиметься у вересні 2008 року в місті Бордо», - сказав він.

***27 червня Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року презентувало в УЄФА Генеральний план розвитку інфраструктури.