МЗС: Україна веде переговори про спрощення візового режиму з 30 країнами
18:18, 29 лютого 2016Політика
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Переговорний процес щодо спрощення режиму поїздок для українців ведеться з понад 30 країнами.
REUTERS
Міністерство закордонних справ України веде переговори про спрощення візового режиму з 30 країнами.
Про це директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Сибіга повідомив під час Facebook-конференції.
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"Переговорний процес щодо спрощення режиму поїздок для наших громадян ведеться з понад 30 країнами: Латинської Америки, Перської Затоки, Південної та Південно-Східної Азії", - зауважив Сибіга.
Як повідомляв УНІАН, МЗС України пропонує запровадити безвізовий режим для громадян Австралії та Нової Зеландії.
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