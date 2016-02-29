МЗС: Україна веде переговори про спрощення візового режиму з 30 країнами

Міністерство закордонних справ України веде переговори про спрощення візового режиму з 30 країнами.

Про це директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Сибіга повідомив під час Facebook-конференції.

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"Переговорний процес щодо спрощення режиму поїздок для наших громадян ведеться з понад 30 країнами: Латинської Америки, Перської Затоки, Південної та Південно-Східної Азії", - зауважив Сибіга.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України пропонує запровадити безвізовий режим для громадян Австралії та Нової Зеландії.