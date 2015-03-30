Безвізовий режим для України навіть не обговорюється, можливе лише спрощення - МЗС Латвії

Про це заявив у Ризі міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про можливість ухвалення під час Ризького саміту позитивного рішення щодо спрощення візового режиму в ЄС для громадян України, Рінкевичс привітав початок виконання Україною необхідних критеріїв для лібералізації візового режиму, зокрема видачу біометричних паспортів.

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За його словами, під час Ризького саміту оцінять процес виконання Україною необхідних умов для лібералізації візового режиму, а також чітко визначать, до якого терміну країні слід зробити невиконану нею роботу в цьому напрямку.

Рінкевичс висловив сподівання, що після повторної оцінки зробленої Україною роботи і проведення відповідних політичних дискусій питання про лібералізацію візового режиму для громадян України буде ухвалене.

За словами латвійського міністра, травневий саміт "Східного партнерства ЄС" у Ризі буде одним із головних заходів програми наступних трьох місяців головування Латвії в Раді ЄС. Рінкевичс наголосив на важливості цього саміту, який відрізнятиметься від попередніх, оскільки відбуватимуться «під знаком війни» в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що на саміті "Східного партнерства" в Ризі 21-22 травня не буде ухвалено рішення про надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.



