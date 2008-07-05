Регіонал лякає створенням нової держави на території України

Екс-міністр юстиції, народний депутат Олександр ЛАВРИНОВИЧ (Партія регіонів) виступає проти того, аби Конституцію в Україні приймали неконституційні органи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 4 липня на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я категорично виступаю проти цього, - сказав народний депутат. – Я не припускаю такої думки, щоб в Україні при функціонованих органах влади був скликаний ще якийсь орган, в будь-який спосіб, який здійснить владні повноваження».

За його словами, він «категорично проти навіть популяризації в суспільстві думки, що в Україні має з’явитися нова Конституція». «Оскільки проведення Установчих зборів чи Конституційної асамблеї з прийняття нової Конституції України означає повне знищення цієї держави, яка є, і можливість утворення на її теренах іншої держави», - наголосив екс-міністр юстиції.

На його думку, «бажання окремих державних осіб, яку б посаду в Україні вони не займали, почати історію з власного приходу на політичний Олімп, є або невіглаством, або ще гірше». О.ЛАВРИНОВИЧ вважає, що в усіх країнах світу, де існує «централізоване управління, де існує єдина система права в державі, там час від часу виникає необхідність вдосконалення окремих норм або унормування того, що невнормовано».

«Це відбувається шляхом внесення змін до Основного Закону або ухвалення окремих актів чи спеціальних конституційних законів, - додав політик. – Більшість вносить зміни. Це шлях нормально правовий, який проходять усі країни. Я впевнений, що ми також пройдемо цей шлях».»