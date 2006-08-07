Зварич почувається дуже щасливою людиною

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що Роман ЗВАРИЧ, призначений 4 серпня на посаду міністра юстиції України, допоможе знайти уряду нові форми співпраці з іншими гілками влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, представляючи Р.ЗВАРИЧА працівникам Мін’юсту.

«Я сподіваюсь, що Р.ЗВАРИЧ, як фахівець з певним світовим досвідом, буде направляти міністерство на співпрацю з урядом та іншими гілками влади», - сказав прем’єр.

Він наголосив на необхідності забезпечення плідної співпраці з парламентом та ефективної підготовки законопроектів. Серед головних завдань Міністерства юстиції В.ЯНУКОВИЧ бачить, зокрема, і питання розбудови громадянського суспільства.

В свою чергу Р.ЗВАРИЧ зазначив, що відчуває себе дуже щасливою людиною, оскільки до цього часу єдине відчуття щастя, які він мав у своєму житті, це було відчуття від співпраці зі співробітниками Міністерства юстиції під час його попереднього перебування на посаді міністра. «Можу запевнити, що якщо уряд спиратиметься на Мін’юст, то робота уряду буде бездоганною», - висловив переконання Р.ЗВАРИЧ.