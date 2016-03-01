Порошенко: відчувається дефіцит кадрів, здатних взяти відповідальність за реформи

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави, Порошенко на зустрічі з делегацією Аспен Інституту на чолі з віце-президентом інституту Еліотом Герсоном обговорили створення системи підготовки нових лідерів.

Глава держави наголосив на тому, що завдання імплементації реформ вимагають нових лідерів, і зараз відчувається певний дефіцит кадрів, які здатні взяти на себе відповідальність за втілення курсу реформ.

«Головне, що нам потрібно, – лідери відповідальні, патріотичні, порядні і професійні», – зазначив Порошенко.

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Він зауважив, що за трохи більше ніж півтора роки його діяльності і більше року діяльності уряду, незважаючи на низку недоліків, з точки зору реформ зроблено дуже багато.

За словами Порошенка, в уряді працюють представники, які дуже гідно представляють Аспен Інститут.

«Вони є тими представниками, якими я пишаюся, що делегував і пропонував до складу уряду. Жодної хвилини я не був розчарований в їхній діяльності», – сказав глава держави.

У свою чергу, Герсон наголосив на тому, що їхній заклад, який був заснований у США у 1950 році, зараз представлений в багатьох країнах світу і допомагає покращувати державне управління, посилювати роль громадянського суспільства, урядування як на місцевому, так й на державному рівнях для кожного звичайного громадянина.

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«Ми хочемо побудувати в Україні подібні системи, які працюють в США, поділитися нашими цінностями, покращити управління, посилити роль закону та ефективність боротьби з корупцією», – сказав віце-президент Аспен Інституту.

Зазначається, що під час зустріч йшлося про можливість створення у Києві представництва Інституту та започаткування програм лідерства на базі цієї ініціативи.

У ній взяли участь українські випускники програм Аспен Інституту, серед яких віце-прем’єр-міністр Генадій Зубко та міністр фінансів Наталя Яресько.