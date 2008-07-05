Бютівці, яких вигнали з облради, кажуть, що БЮТ дерибанить землю

Рішенням міжпартійного з’їду Блоку Юлії Тимошенко депутатських повноважень позбулись троє депутатів Кіровоградської обласної ради: начальник управління ЖКГ облдержадміністрації Віктор АНДРЄЄВ, голова обласної організації «Спілка власників житла України» Андрій МАЛИК та власний кореспондент газети «Дзеркало тижня», письменниця і публіцист Світлана ОРЕЛ, які написали заяви про свій вихід з фракції та ВО «Батьківщина» ще на початку року.

Коментуючи кореспонденту УНІАН рішення з’їзду, А.МАЛИК зазначив, що вкотре переконався в існуванні справедливості в БЮТ лише для обраних осіб.

«У багатьох районних радах Кіровоградщини представники БЮТ беруть участь в «дерибані» землі, лобіюють свої інтереси, але при цьому залишаються депутатами. Наша провина в тому, що ми відверто не погоджувались з формою і методами керування голови обласного осередку партії. Очевидно, що імперативний мандат потрібен БЮТ для того, щоб утримувати депутатів на короткому повідку», - зазначив А.МАЛИК.

За його словами, несправедливо, коли за включення до складу виборчих списків голосують люди, які знають професійні та людські якості кандидата, а виключають незнайомці лише за чиїмось поданням.

«Ми (позбавлені депутатства екс-БЮТівці - УНІАН) спробуємо відстояти наші права, будемо апелювати до інших інстанцій, можливо, через суди. Але позбавлення статусу депутата облради мене не дуже засмутить. У будь-якому випадку осторонь громадського і політичного життя області я не лишусь», - підкреслив А.МАЛИК.

Крім згаданих депутатів, рішенням з’їзду БЮТ своїх повноважень позбулись двоє депутатів Кіровоградської міської ради та 6 депутатів Кіровської районної ради міста.