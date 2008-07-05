Головою ЄЦ на Закарпатті став недавній керівник НУ-НС

Головою Закарпатської обласної організації партії «Єдиний Центр» обрано першого заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Івана БАЛОГУ. Таке рішення ухвалено на зборах 5 липня в Мукачеві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», до недавна І.БАЛОГА очолював обласну організацію блоку «Наша Україна – Народна самообороона».

За словами І.БАЛОГИ, «нині суспільству потрібна політична сила, яка здатна об’єднати Україну, зруйнувати двовимірність життя, сприяти розбудові заможної, сильної, європейської держави». Такою силою, на його переконання, стане «Єдиний Центр», «навколо якого гуртуються найбільш авторитетні, відповідальні та патріотичні громадяни, що сповідують ідеологію правди та прагматизму».

«Закарпаття, де мирно співіснують представники 70 національностей, стане взірцем об’єднавчих процесів, - підкреслив І.БАЛОГА. - Сьогодні ми готові до діалогу з усіма партіями та політичними силами краю заради добробуту кожного закарпатця. Ми обираємо політику не конфліктності, а консенсусу та компромісів. Наше завдання збудувати Європу в Україні».

Він наголосив, що «Мукачеве посіло 6 місце в рейтингу міст України, і буде зроблено все, щоб гармонійно розвивалися всі населенні пункти області».

І.БАЛОГА запевнив, що його команда й надалі працюватиме «над утвердженням в області європейських стандартів життя».

Присутній на зборах народний депутат України, член «Єдиного Центру» Василь ПЕТЬОВКА

закликав політичні сили «не розкручувати заради власного рейтингу питання, які роз’єднують українське суспільство, а сконцентрувати свою діяльність навколо об’єднавчих ідей і проектів».

Одною з таких тем, на переконання В.ПЕТЬОВКИ, є підготовка до Євро-2012. «Цю тему підтримують і на Сході, і на Заході, на Півночі та Півдні України. ЇЇ реалізація дозволить залучити для нашої країни 200 мільярдів інвестицій. Настав час діяти аби змінити життя на краще, а не постійно скаржитися та жалітися, як хтось комусь заважає працювати», - підкреслив В.ПЕТЬОВКА.