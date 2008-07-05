Одразу два чиновники ОДА отримали посади у партії Кріля

Керівником Дніпропетровської обласної організації партії «Єдиний центр» обрано начальника юридичного управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації Володимира ЮРЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, яка відбулася після загальних зборів облорганізації партії «Єдиний центр», повідомив голова Дніпропетровської ОДА Віктор БОНДАР.

За його словами, першим заступником обласної організації «Єдиний центр» сьогодні ж обрано радника голови ОДА, екс-міністра внутрішніх справ України Юрія СМИРНОВА.

В.БОНДАР наголосив, що сьогодні до партії «Єдиний центр» на Дніпропетровщині також увійшли заступники Дніпропетровського та Криворізького міських голів Олена ЛОЗЕНКО, Георгій ГОНЧАРУК, голова Новомосковської райдержадміністрації Ігор ГУРТОВИЙ, начальник облавтодору Валерій ФАЛЮШ, керівник корпорації «Веста» Денис ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ.

В.БОНДАР висловив сподівання, що найближчим часом до лав партії «Єдиний центр» у Дніпропетровській області також вступлять мери міст та інші відомі люди у регіоні. За його словами, лави партії «Єдиний центр» поповнять також молоді люди віком 30-35 років, які вболівають за Дніпропетровщину, а також проведення економічних реформ в Україні.

В.БОНДАР уточнив, що у партії «Єдиний центр» не буде людей, які «через рік-два хочуть стати Президентом України».

На загальних зборах обласної організації партії «Єдиний центр» обрані делегати на з’їзд партії, який відбудеться у Києві 12 липня.