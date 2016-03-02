Низька якість рішень влади поглиблює розчарування українського суспільства - Гройсман

Про це сказав голова Верховної Ради Володимир Гройсман під час підсумкової частини Конференції високого рівня Європарламенту та Верховної Ради щодо розвитку спроможностей заради реформ у рамках «Українського тижня».

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Він наголосив: «Якщо ми говоримо всередині країни про те, що якісь реформи невдалі або суспільство не відчуває цих реформ, то суспільство розчароване чи не відчуває не тому, що вони не проводяться, а, можливо, треба задати собі питання: чи правильно ми визначили те, що нам потрібно зробити, чи правильно ми реагуємо на запити в суспільстві, чи професійно ми вибудовуємо той шлях, який виведе нас, усе суспільство, з кризового явища».

Як наголосив Гройсман, не можна проводити «нові реформи» «старими інструментами, старими системами, старими правилами». «В цьому і є сутність того, що іноді ми обираємо хибний шлях. Низька якість наших рішень поглиблює розчарування в українському суспільстві», - сказав голова ВР.

За словами Гройсмана, перед Україною «стоять величезні виклики, як зовнішні, з точки зору нашої безпеки і відновлення територіальної цілісності, так і внутрішні, проблеми, які пов’язані з економікою, із судовою сиcтемою, внутрішні проблеми, які пов’язані з опануванням ефективних механізмів боротьби з корупцією».

Однією з найголовніших проблем в Україні голова ВР назвав «інституційну слабкість, неадекватність сприйняття сучасності державними інституціями».