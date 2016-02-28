Гройсман пояснив, чому децентралізація - один з пунктів антикризового плану для України

Криза не повинна зупиняти ті реформи, які реально запущені в країні і вже приносять результати. Саме тому продовження децентралізації - один з пунктів антикризового плану для країни.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Він, зокрема, навів приклад таких змін - місто Володимир-Волинський, яке у 2015 році завдяки фінансовій децентралізації отримало на 26 млн гривень більше, ніж у 2014-му, що складає третину всього доходу міста.

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«Місцева громада спрямувала 8,5 млн гривень на ремонт доріг. А значить кошти пішли на заробітні плати будівельникам, до процесу також долучаються суміжні підприємства, які постачають пісок, асфальт, метал, бітум. Таким чином, децентралізація запускає багато процесів у регіоні та дає поштовх до розвитку бізнесу й підвищення заробітних плат», - зазначив Гройсман.

І додав, що крім того, «у Володимир-Волинському з'явилися нові дитячі майданчики, а школярі отримали змогу опановувати нові знання у надсучасних комп'ютерних класах. Такі результати ще раз доводять, що децентралізація приносить користь людям - а це є головний критерій ефективності реформ».