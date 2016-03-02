Луценку в ЄС назвали 6 причин, через які Україна не побачить безвізового режиму

Голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко назвав причини, через які Україна може не отримати безвізовий режим з Євросоюзом, зазначивши, що закриті зустрічі з керівництвом Європарламенту та Єврокомісії були дуже відвертими.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Європа в шоці від мільйона сирійських біженців. Говорити про безвізовий режим для воюючої країни в таких умовах - непопулярно. Голландські політики вимагають зупинити всі процедури до завершення референдуму щодо безвізового режиму для України", - зазначив він.

Луценко також підкреслив, що європейський бізнес втомився від санкцій щодо Росії і в умовах економічного спаду підтримує запущене Путіним гасло "Санкції б'ють не по Путіну, а по простим людям".

"Корупція і олігархія в Україні не подолана. Неможливо домовлятися про стратегію з країною, де Уряд втратив підтримку парламентської більшості", - йдеться у повідомленні.

Політик заявив, що шостою причиною є те, що в законі про електронне декларування треба скасувати звуження осіб, що підпадають під контроль, а також - доформувати НАЗК.

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"Висновок: ми маємо 2 тижні для формування нової коаліції, нового технократичного Уряду, голосування за поправку в законі. Наступні 2-3 місяці Уряд має усунути всіх партійних та олігархічних ставлеників з найкрупніших державних монополій, покінчити з смотрящими на митниці та інші видимі антикорупційні кроки. Інакше - фіаско. Брюссель сльозам не вірить", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляв раніше, що безвізові поїздки до країн Євросоюзу стануть реальністю вже цього року. Він нагадував, що в Брюсселі Європейська Комісія опублікувала підсумковий звіт про повне виконання Україною критеріїв безвізового режиму.

За його словами, в Європейському Союзі і в Україні багато хто сумнівався, що «нам вдасться завоювати чітку і безумовну перспективу скасування візового режиму для українців».

«Але ми наполегливо, довгі 7 років йшли до своєї мети. І я пишаюся тим, що я стояв на самому початку цієї великої дороги. Навіть вчорашні переговори в Брюсселі, зараз я вже можу про це сказати, були дуже непростими... І мені і моїй команді вдалося остаточно розставити всі крапки над «і», - заявляв Порошенко.