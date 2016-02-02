Томбінський розповів, чому ЄС може не прийняти рішення про безвізовий режим з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський сказав під час зустрічі зі студентами Національного авіаційного університету.

"Звіт Європейської комісії з питань виконання Україною тих положень, які були записані, був позитивний. Європейська комісія прийняла зобов'язання, що... потрібно змінити регуляції Європейського Союзу, щоби відкрити безвізовий режим для України. Європейська комісія подасть це до Європейської Ради, але ще залишились деякі справи, які невирішені навіть з українського боку", - наголосив Томбінський.

У цьому зв'язку дипломат звернув увагу, що йдеться про запуск Національного агентства із протидії корупції. Він нагадав, що українськими парламентаріями було прийнято норму у державному бюджеті на поточний рік про відтермінування до 2017 року введення електронного декларування доходів чиновників.

"Щоби це агентство запрацювало, йому потрібно надати... електронні декларації про майно. Ви чули, що на прохання деяких депутатів, це було відстроковано до 2017 року. Ми знову опинилися у ситуації, що буде важко прийняти європейським урядам рішення про відкриття безвізового режиму, тому що немає впевненості, що Україна не буде виконувати свої зобов'язання", - наголосив Томбінський.

Посол заявив, що це питання залежить від українського парламенту та українських інституцій.

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня стало відомо, що в остаточному варіанті проекту закону про держбюджет-2016 з’явилася поправка, згідно з якою на рік перенесено запровадження електронного декларування доходів чиновників.

Електронне декларування є однією з умов отримання Україною безвізового режиму з країнами Шенгенського договору.

Міністр юстиції Павло Петренко написав на своїй сторінці в Facebook, що уряд вимагатиме провести розслідування, щоб виявити, яким чином ця правка з`явилася у фінальному тексті держбюджету.

5 січня народний депутат від ”БПП” Вадим Денисенко зареєстрував у ВР законопроект ”Про внесення змін до закону ”Про запобігання корупції” (щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) (№3755), яким пропонується скасувати норму про відтермінування до 2017 року електронного декларування доходів чиновників.