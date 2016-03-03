У Києві триває суд у справі Корбана (подію завершено)
16:00, 03 березня 2016Політика
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Попереднє засідання, призначене на 25 лютого, було відкладене у зв’язку з тим, що Денис Масенко перебував у відрядженні.
Геннадій Корбан / Фото УНІАН
В Апеляційному суді Києва розпочалося засідання з розгляду апеляційних скарг адвокатів Геннадія Корбана на продовження терміну тримання політика під вартою.
Справу слухає колегія суддів у складі Віктора Глиняного (суддя-доповідач), Дениса Масенка та Олега Присяжнюка.
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Попереднє засідання, призначене на 25 лютого, було відкладене у зв’язку з тим, що Денис Масенко перебував у відрядженні.
Нагадаємо, 22 лютого суддя Дніпровського районного суду столиці Микола Чаус ухвалив рішення про продовження терміну арешту Геннадія Корбана до 15 квітня включно.
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