У Києві триває суд у справі Корбана (подію завершено)

В Апеляційному суді Києва розпочалося засідання з розгляду апеляційних скарг адвокатів Геннадія Корбана на продовження терміну тримання політика під вартою.

Справу слухає колегія суддів у складі Віктора Глиняного (суддя-доповідач), Дениса Масенка та Олега Присяжнюка.

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Попереднє засідання, призначене на 25 лютого, було відкладене у зв’язку з тим, що Денис Масенко перебував у відрядженні.

Нагадаємо, 22 лютого суддя Дніпровського районного суду столиці Микола Чаус ухвалив рішення про продовження терміну арешту Геннадія Корбана до 15 квітня включно.