Президенти України та Угорщини обмінялися нагородами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив Президентові Угорщини Ласло ШОЙОМУ орден Князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Як повідомляє прес-служба Президента України, високої нагороди Глава Угорської держави удостоєний за визначний внесок у розвиток українсько-угорських відносин. «Я високо ціную ті зусилля, які ви докладаєте для розвитку наших двосторонніх відносин», – сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу Л.ШОЙОМ нагородив В.ЮЩЕНКА орденом Угорської Республіки «Великий хрест з ланцюгом», який є вищою державною нагородою Угорщини, що вручається лише Главам суверенних держав.

Цією державною нагородою угорська сторона відзначила велику роботу, яку здійснює Глава Української держави у напрямку поглиблення українсько-угорської співпраці.