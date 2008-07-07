Тимошенко переконує, що вона з соціальними витратами не перегнула

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в результаті змін державний бюджет-2008 не буде соціально переобтяжений

Про це вона заявила після презентації проекту змін до держбюджету 2008 року, що проходить сьогодні в "Українському домі", відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Головне, щоб пропорції були дотримані - який відсоток на соціальні потреби, який на розвиток, який на інші цілі. Я хочу сказати, що зараз це приблизно 30 на 30 на 30", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, уточнивши, що 30% - на регіональний розвиток, 30 - на інвестиції й на витрати розвитку й 30 - на соціальні питання. "Але це без урахування державних гарантій, які ми даємо під розвиток галузей, це теж будуть бюджетні гроші. Отже якщо взяти ті гроші, які йдуть на гарантії, то можна сказати, що соціальні витрати в питомій вазі будуть на мізерному рівні», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр уточнила, що уряд планує виділити 24,3 млрд. грн. держгарантій на ремонт і будівництво доріг, 3,1 млрд. - на вугільну галузь, 1,5 млрд. грн. - на авіаційну, 0,5 млрд. грн. - на суднобудівну, а також істотну суму на розвиток метрополітену.

Разом із цим вона зазначила, що Україна залишається на передостанньому місці за рівнем державних запозичень. «У нас запозичень практично немає, скажімо так», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що багато країн дуже активно розвиваються за рахунок держгарантій і держзапозичень. «Гроші під держгарантії зайняти можна дуже легко… Якщо держава бере суверенну гарантію - всі банки відкриті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.