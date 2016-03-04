ЗМІ назвали ймовірну дату відставки Яценюка

Голоси за відставку чинного прем'єр-міністра Арсенія Яценюка в Раді вже є, зараз ідуть переговори про те, щоб зібрати необхідну кількість у підтримку кандидатури Наталії Яресько. Переформатування Кабміну може відбутися вже 15 березня. Цю дату, посилаючись на секретаря РНБО Олександра Турчинова, назвав близький до нього депутат від "Народного фронту", передає "Новое время".

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Співрозмовник видання стверджує, що така домовленість про зміну уряду вже є.

Цю ж інформацію підтвердив народний депутат з іншої фракції, нещодавно покинула коаліцію. На відставку чинного прем'єра Арсенія Яценюка голоси вже є, зараз іде робота, спрямована на те, щоб забезпечити необхідну кількість голосів для призначення Яресько.

Проте в прес-службі Мінфіну цю тему не коментують.

Також відзначається, що Яресько вже активно підбирає команду і веде переговори з кандидатами у ключові відомства на штиб ДФС. Про це заявляють співрозмовники видання, а також ті, кому вже зробили таку пропозицію. Цю ж інформацію підтверджують джерела в Міністерстві економічного розвитку.

Додамо, що про попередню згоду Яресько зайняти крісло прем'єра ЗМІ повідомили сьогодні вдень. Згідно з інформацією джерел, Наталія Яресько вже запропонувала декілька кандидатів у майбутній уряд - Бориса Ложкіна і Дмитра Шимківа - в якості віце-прем'єрів, заступника міністра економіки Юлію Кузнєцову як міністра енергетики.