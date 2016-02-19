Ложкіну пропонують стати першим віце-прем'єром і посісти місце Абромавичуса - ЗМІ

Про це повідомили три незалежних один від одного джерела в оточенні, передає "Українська правда".

Так, за словами співрозмовників, питання призначення Ложкіна обговорювалося напередодні ввечері в АП. Поєднання віце-прем'єрства з посадою міністра економіки можливе лише після прийняття відставки Айвараса Абромавичуса.

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Співрозмовники повідомляють, що сам Ложкін не проти такого призначення. Він на прохання "УП" прокоментувати цю інформацію не відповів.

У свою чергу прем'єр Арсеній Яценюк згоден на призначення Ложкіна першим-віце-прем'єром з умовою, що на рішення Кабміну не будуть намагатися впливати нардепи Ігор Кононенко і нинішній заступник глави АП Віталій Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України. Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Кононенка.