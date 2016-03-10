У Москві біля українського посольства 200 осіб вимагають засудити Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вишикувалися в кілька шеренг на тротуарі навпроти українського диппредставництва у Леонтіївському провулку.

Присутні час від часу скандують "Савченко за ґрати", "Не забудемо, не пробачимо". В руках вони тримають плакати з зображенням загиблих співробітників телеканалу "Росія-1", які незаконно прибули в Україну для інформаційного забезпечення російської агресії проти України.

Акція проходить спокійно, присутні на даний момент утримуються від нападу на посольство.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Її захист відкидає обвинувачення, заявляючи, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинності Савченко.

9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочату 4 березня на знак протесту проти затягування з оголошенням вироку.

Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.

По всьому світу проходять акції біля російських посольств і консульств з вимогою звільнити Савченко.

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