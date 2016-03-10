Гройсман називає слабкість інститутів влади найбільшим викликом для нинішньої України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час 12-ї міжнародної конференції Dragon Capital.

Спікер висловив думку, що Україна має серйозну проблему у вигляді інституційної слабкості.

"Влада професійно не настільки сильна і інституціонально, в тому числі, щоб адекватно реагувати на ті виклики, які є сьогодні", - сказав він.

За словами Гройсмана, "інституційна слабкість - це виклик номер один".

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"Системи, які неадекватно реагують, - вони породжують всі кризові явища, які є в нашій країні. Сьогодні ми маємо кризу державного управління... А з іншого боку - кризу довіри до влади", - підкреслив голова ВР.

Крім того, він наголосив, що "ми маємо виконувати всі взяті на себе зобов'язання перед міжнародними фінансовими організаціями, але ми маємо відроджувати національну економіку".

Гройсман також висловив думку, що нинішню політичну кризу необхідно використати для того, аби визначити, якою буде країна, яка національна модель економіки будується та що необхідно зробити для отримання результатів реальної боротьби з корупцією. Спікер також акцентував увагу на необхідності реформи судової системи.

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