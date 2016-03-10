Кива вимагав видалити свій спільний з Корчинським знімок (фото)

Про це у своєму Facebook написав співробітник Центр.UA Андрій Андрушків, який і зробив цю фотографію.

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"Це фото з мого телефону хотів видалити сам Ілля Кива. Його друг погрожував мені в кафе "Буланжері". Корчинський викинув папірець в каву моєму колезі. Поліція не відповідала на дзвінок", - написав він.

Крім цього, як повідомляє "Українська правда", це вже не перший раз, коли Киву і Корчинського бачать разом. Так видання оприлюднило знімок Киви і Корчинсокого в одному з київських закладів "У Голема" в центрі Києва.