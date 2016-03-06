Кива пройде переатестацію, коли виникне необхідність - Аваков (відео)

Начальник департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Ілля Кива обов’язково пройде переатестацію.

Про це в коментарі Hromadske.tv заявив голова МВС Арсен Аваков.

"Ілля Кива зараз працює і коли виникне необхідність він пройде переатестацію. Кива – адекватний, гідний офіцер і те, що існує дискурс навколо цього, мені це відомо. Я ціную людей не за те, хто і що говорить про нього у пресі, а по тому, що вони роблять", – зазначив Аваков.

Він нагадав, що наймасштабніша протягом останніх 10 років операція по затриманню наркокур’єрів на суму 45 мільйонів доларів показує роботу Киви.

"А якщо комусь він не подобається - це нормальний процес. І не подобається міністр, не подобаються службовці - це нормальний процес. Але повинен бути об’єктивний процес атестації", - сказав міністр.

Він додав, процес переатестації має бути об’єктивним і вільним від будь-якого тиску.

На запитання про приготування наркотиків у прямому ефірі Аваков відповів: "Приготування наркотиків – я про це не знаю, я бачу інше, я бачу, що ця людина організувала роботу, в результаті якої пройшла найбільша операція з вилучення наркотиків", – сказав Аваков.

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Разом з тим, Кива, на думку міністра, є "дуже непростою людиною".

Зазначимо, що Ілля Кива досі не пройшов переатестацію у новій поліції. Сам Кива заявив, що не пройшов на переатестацію, бо хворів.