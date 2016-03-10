Гройсман: Уряд досі не запропонував стратегії реформування медицини

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав, відкриваючи сьогодні нараду з питань реформування системи охорони здоров’я.

Голова парламенту підкреслив, що система охорони здоров'я в Україні сьогодні є "надзвичайно травмованою і не здатною адекватно реагувати на ті виклики, які є у суспільстві". Він зазначив, що сьогодні якість життя у країні - критична, показники тривалості життя громадян та якості послуг - низькі, а умови роботи лікарів - незадовільні.

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"Урядом не запропоновано жодної моделі, яка була би базовою, для того, щоби вивести охорону здоров'я на якісно новий рівень, побудувати нову систему", - наголосив він.

Голова Верховної Ради також негативно оцінив упровадження експерименту щодо реформи охорони здоров'я у чотирьох пілотних областях України в 2012 році, який зруйнував надбання, що були, але натомість не створив нової системи. "Це все є помилки, з яких сьогодні потрібно зробити дуже чіткі висновки", - зазначив він.

На переконання голови парламенту, сьогодні є "шанс і можливість побудувати якісну систему охорони здоров'я". Зокрема, необхідно сформувати модель нової системи з визначеними питаннями, якими будуть медичні округи, послуги, фінансування, стандарти, форма страхування тощо. При цьому реформа має відбуватися у тісній комунікації з лікарями, місцевою владою та громадянами, зазначив Гройсман.

Голова ВР також наголосив, що реформа охорони здоров'я важлива з точки зору подальшого здійснення адміністративної реформи та поділу округів. "Зміна системи охорони здоров'я потрібна не Міністерству охорони здоров'я, а українським громадянам", - підкреслив Гройсман.

У зв'язку з цим голова парламенту закликав усі органи влади до взаємодії навколо здійснення цієї реформи. "Ми маємо всі як один взятися і, врешті-решт, зробити систему охорони здоров'я адекватною сьогоденню. Зробити таку систему, при якій лікар отримає свою заробітну плату, а пересічний українець отримає якісну пересічну послугу", - наголосив Гройсман.