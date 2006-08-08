Віце-прем`єр Володимир Рибак проведе селекторну нараду

Сьогодні віце-прем`єр-міністр України, міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Володимир РИБАК проведе селекторну нараду з питань підготовки об`єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до опалювального сезону та з питань розрахунків за енергоносії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, представники засобів масової інформації запрошуються на 17.30, за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 38.

Контактний телефон – 8-050-310-77-72.