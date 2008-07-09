Яценюк другий раз за день закрив засідання ВР

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК закрив сьогоднішнє пленарне засідання ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, наступне засідання парламенту відбудеться завтра о 10.00.

Як повідомлялося, А.ЯЦЕНЮК після 10-ї год. вже закривав сьогоднішнє пленарне засідання. Між тим близько 11.40 депутати поновили свою роботу з метою домовитися щодо подальшої роботи. Однак узгодженої позиції досягти не вдалося.

Закриваючи засідання, спікер сказав, що надалі проводитиме переговори з керівниками фракцій, щоб «більш-менш достойно завершити поточну сесію».

"Я не буду зупиняти діалог і буду зустрічатися з кожним лідером фракції. До завтра до 10.00 пленарне засідання оголошую закритим", - сказав А.ЯЦЕНЮК.