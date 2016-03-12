За місяць до референдуму у Нідерландах зросло число противників асоціації Україна-ЄС - опитування

Такими є результати центру I & O Research, пише Європейська правда з посиланням на NOS.

Так, з урахуванням тих виборців, які ще не визначилися щодо свого голосу, а таких 23%, 33% голландців готові підтримати українську угоду, а 44% проголосують проти неї.

При цьому, у разі відсутності варіанта "ще не визначився", 57% опитаних обирають варіант проти і 43% - за.

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У лютому, за даними опитування цього ж центру, кількість тих, хто був готовий сказати "так" ратифікації угоди, становила 44,5%. В той же час кількість противників угоди була 55%.

Щодо явки, то наразі 37% голландців стверджують, що підуть голосувати. Результати референдуму матимуть значення лише якщо явка складе щонайменше 30%.

Серед тих, хто декларує намір піти на референдум 59% проголосують проти угоди, 41% - за. В той же час 59% тих, хто не збирається голосувати підтримують асоціацію, а 41% виступає проти неї.

Як відомо, Виборча рада Нідерландів призначила референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС на середу 6 квітня 2016 року.

Раніше в Нідерландах зібрали необхідну кількість підписів для проведення консультативного референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Зібрати підписи вдалося завдяки інтенсивній онлайн-кампанії сатиричного блогу GeenStijl, групи громадян Burgercomite ЄС ("Комітет громадян ЄС") і євроскептичного мозкового центру "Форум для демократії".

Як відомо, парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 7 липня.