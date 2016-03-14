Чубаров: Росію необхідно змусити взяти участь в переговорах про повернення Криму

Як передає кореспондент УНАІН, про це він сказав сьогодні на міжнародній конференції в Києві.

«Якщо влада прийняла нашу ідею щодо створення міжнародного майданчику, де обговорювати питання деокупації Криму, то тепер треба, щоб ця тема не була просто забалакала. Насправді треба такий майданчик якомога скоріше створювати», - зазначив Чубаров.

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«У нас, зокрема, була дискусія в Анкарі, коли деякі політики, гаряче підтримавши цю ідею, сказали, що це буде майданчик для діалогу з Росією з різних питань, пов’язаних з правами людини, з взаємодією країн Чорноморського басейну з Росією, я був змушений сказати, що цей майданчик створюється лише з однією метою – з метою обговорення питання деокупації Криму,повернення Криму (Україні - УНІАН)», - наголосив Чубаров.

«На запитання, що тоді Росія не сяде за цей майданчик, я був змушений сказати, що це і є нашим завданням – змусити Росію сісти за той майданчик, на якому буде обговорюватися принципове питання – питання повернення Криму. Без вирішення цього питання говорити про можливість забезпечення прав людини, умов для регіональної та глобальної безпеки, мені здається, що це все буде марно», - переконаний глава Междлісу.