У Порошенка закликали ВР схвалити відставку Шокіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Представник президента нагадав, що 22 лютого глава держави Петро Порошенко спрямував до Верховної Ради відповідне подання.

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Кубів також закликав парламент на цьому тижні проголосувати за пропозиції глави держави до заветованого закону про електронне декларування.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

У Верховній Раді зареєстровано внесений проект постанови про надання згоди на звільнення його з посади генпрокурора (№ 4122).

Голова ВР Володимир Гройсман заявив, що питання звільнення Шокіна парламент має розглянути цього пленарного тижня.