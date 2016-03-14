У ПАРЄ закликали Росію звільнити Савченко і повернути її в Україну
Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи з питань РФ Ліліан Морі-Паск'є (Швейцарія) та Теодора Бакоянніс (Греція) та з питань України Аксель Фішер (Німеччина) і Хорді Шукла (Іспанія) закликають Російську Федерацію звільнити незаконно утримувану українську льотчицю Надію Савченко і дати їй можливість повернутися в Україну.
Про це йдеться в їх спільній заяві, розміщеній на сайті ПАРЄ.
Співдоповідачі зазначили, що Савченко як член постійної делегації України в ПАРЄ повинна користуватися імунітетом від судового переслідування відповідно до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи і протоколів цієї угоди.
Більш того, вони відзначили, що в Комплексі заходів щодо виконання Мінських угод Росія зобов'язалася "забезпечити помилування і амністію шляхом введення закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей України", що, на думку співдоповідачів, "чітко відповідає нагоди Савченко".
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"З цієї причини ми підтверджуємо заклик ПАРЄ про її негайне звільнення і настійно закликаємо російську владу дозволити їй повернутися в Україну", - заявили співдоповідачі.
Вони заявили, що "продовження утримання під вартою Савченко тільки шкодить іміджу Російської Федерації за кордоном і відносинам РФ з іншими європейськими країнами. В той же час її звільнення стане бажаним поштовхом у напрямку повного виконання Мінських угод - кроком в напрямку врегулювання тривалого конфлікту на сході України. Росія не повинна упустити цей шанс", - підкреслили співдоповідачі ПАРЄ.
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