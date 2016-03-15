Заступник директора ОПЗ назвав маніпуляціями пропозиції боротися з корупцією в порту за рахунок зниження зборів

Глава уряду висловив невдоволення рівнем зборів на митниці, а губернатор аргументував це падінням рівня корупції.

Свою позицію Щуриков виклав на особистій сторінці у Facebook.

"Я вважаю таку аргументацію маніпулятивною, тому що порівнюються незрівнянні речі. Ситуація полягає в тому, що Одеська митниця не оформляє китайські і турецькі вантажі. Вони пішли на інші регіональні митниці. А в Одесі впали збори, зате стало менше проблем. Боротьба з корупцією та зростання надходжень не повинні виключати, а повинні доповнювати один одного. Інакше ми дійдемо очевидного висновку: якщо повністю закрити Одеський порт, то переможемо корупцію на 100%. Правда, і надходження впадуть на 100%", - зазначив він.

Щуриков вважає, що в своєму завзятті керівництву Одеської митниці час зупинитися і тверезо оцінити свої вчинки: "Чергова заборона на розмитнення тканин і ниток на Одеській митниці призведе до ще більшого зниження зборів".

На його думку, "боротьба з корупцією шляхом боротьби з вантажопотоком абсурдна". Щуриков вважає, що не варто винаходити велосипед, коли можна і доцільно використовувати наявний позитивний досвід західних країн. "Митниці слід не займатися передвиборчим піаром у робочий час, а займатися вивченням досвіду західних країн, який ґрунтується на інтелектуальному аналізі ризиків, - пише він. - Інтелектуальний аналіз дозволяє уникнути перешкод для добропорядних перевізників".

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Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні EUBAM провела велику роботу з дослідження процедур митного оформлення в портах Одеси та Іллічівська і виклала результати разом з рекомендаціями в звіті. За словами Щурикова, цей звіт повинен стати настільною книгою Марушевської й керівництвом до дії. Завдяки цим рекомендаціям можна уникнути багатьох помилок і безболісно викорінювати ймовірність корупційних схем. Правда, до самопіару це ніякого відношення не має. "Якщо пані Марушевська на пару днів спробує відвернутися від передвиборної агітації, то зможе ознайомитися з цим звітом", - констатував Щуриков.