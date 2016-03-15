Нацкомісія із запобігання корупції знову провалює голосування, в АП кажуть про зрив створення агенції
Комісія з обрання членів Національної агенції з питань протидії корупції не змогла підтримати двох кандидатів, яких вважають ключовими, після чого заступник голови адміністрації Олександр Данилюк тимчасово призупинив участь в роботі комісії.
Про це повідомляє Європейська правда.
Першим на голосування комісії було поставлено кандидатуру Руслана Рябошапки, висунутого від Реанімаційного пакету реформ. Вона набрала 5 голосів з 8 (необхідний мінімум для ухвалення рішення – 6 голосів).
Після цього відбулося голосування щодо Миколи Хавронюка, претендента з найвищим рейтингом серед учасників конкурсу. Він отримав 4 голоси за, чотири – проти.
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Після цього член комісії від дміністрації президента Олександр Данилюк оголосив, що вважає сьогоднішні дії колег спробою зірвати створення агенції.
"Я вимушений призупинити участь в комісії. Я зараз піду повідомлю президента про те, що відбувається. А тут відбувається зрив всього процесу (створення НАЗК)", - заявив Данилюк.
Раніше УНІАН повідомляв, що у вівторок вночі було заблоковане проведення конкурсу з обрання членів Національної комісії із запобігання корупції, яке є однією з двох останніх вимог для візової лібералізації. Конфлікт стався навколо пропозиції обрати до складу НАЗК колишнього заступника міністра юстиції, члена антикорупційної групи РПР Руслана Рябошапки.