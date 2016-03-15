Нацкомісія із запобігання корупції не змогла обрати своїх членів, оголошено перерву до вечора

Про це повідомили члени виборчої комісії НАЗК після її засідання, повідомляє "Європейська правда"

Конфлікт стався навколо пропозиції обрати до складу НАЗК колишнього заступника міністра юстиції, члена антикорупційної групи РПР Руслана Рябошапки. За результатами рейтингового голосування його обрання підтримали п’ятеро з 8 членів комісії (троє поставили Рябошапку на перше місце, двое - на друге; нині обирається два члени комісії)/

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Водночас, троє представників комісії – Віктор Шлинчак, Леся Шевченко та перший заступник глави Мінюсту Інна Севастьянова синхронно дали Рябошапці найнижчі бали (в тому числі за професійну компетенцію), тим самим заблокувавши його обрання.

Севастянова, аргументуючи своє голосування, визнала, що насправді занизила його бали не через професійні претензії. За її версією, Рябошапка "співпрацював з Лавриновичем" і не гідний брати участь у роботі НАЗК. Сам Рябошапка спростовує ці припущення, зазначає, що прийшов до Мінюсту в березні 2014 року, а звільнився в жовтні за власним бажанням "через персональний конфлікт з міністром Петренком".

Низка інших представників комісії у відповідь під час цього конфлікту звинуватили Шлинчака та Шевченко у тому, що вони представляють інтереси Мін'юсту, хоча мали б бути незалежними.

Леся Шевченко. президент фундації "Відкрите суспільство", в свою чергу наполягає, що має до Рябошапки виключно професійні претензії, які грунтуються на попередньому досвіді співпраці з ним.

У підсумку через емоційний перебіг засідання рішення про обрання членів НАЗК було заблоковане. Комісія оголосила перерву до вечора 15 березня.

Як відомо, дообраня членів НАЗК, наряду з переголосуванням закону про електронне декларування, є однією з двох вимог візової лібералізації для короткострокових поїздок до ЄС.

НАЗК в тому числі має перевіряти декларації про доходи посадовців з метою запобігання корупції.