Ющенко дав міністру Тимошенко нову посаду
15:30, 10 липня 2008Політика
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Азарову довелося посунутися
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРЮ представником України в Економічній раді Співдружності Незалежних Держав.
Текст відповідного розпорядження № 225/2008-рп від 10 липня 2008 року розміщений на офіційному сайті глави держави.
Цим же розпорядженням В.ЮЩЕНКО увільнив Миколу АЗАРОВА від виконання обов`язків представника України в Економічній раді СНД.
Довідка УНІАН. М.АЗАРОВ як перший віце-прем’єр-міністр у попередньому складі уряду виконував обов’язки представника України в Економічній раді Співдружності Незалежних Держав згідно з розпорядженням Президента.
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