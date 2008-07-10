Ющенко дав міністру Тимошенко нову посаду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРЮ представником України в Економічній раді Співдружності Незалежних Держав.

Текст відповідного розпорядження № 225/2008-рп від 10 липня 2008 року розміщений на офіційному сайті глави держави.

Цим же розпорядженням В.ЮЩЕНКО увільнив Миколу АЗАРОВА від виконання обов`язків представника України в Економічній раді СНД.

Довідка УНІАН. М.АЗАРОВ як перший віце-прем’єр-міністр у попередньому складі уряду виконував обов’язки представника України в Економічній раді Співдружності Незалежних Держав згідно з розпорядженням Президента.