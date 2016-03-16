Сьогоднішнє засідання Ради закрито

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, о 15-й год. відбудуться парламентські слухання “30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи”.

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Наприкінці сьогоднішнього пленарного засідання депутати розглянули два проекти постанов щодо затвердження рекомендацій парламентських слухань та законопроект “Про внесення зміни до статті 7 закону “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” (щодо забезпечення права на здобуття освіти). Однак рішення не ухвалювалося, оскільки в сесійній залі після 13.00 були присутні не більше 150 депутатів, а для ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів.

Як відомо, по середах парламент працює у пленарному лише під час ранкового засідання.