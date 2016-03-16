ЗМІ дізналися, наскільки посилилися російські війська в окупованому Криму за два роки

Анексія півострова дозволила Путіна зміцнити Севастополь як нову головну базу ЧФ, передає Lenta.ru.

Посилення флоту

Флот за два роки отримав два малих ракетних кораблі проекту 21631 ("Серпухов" і "Зелений Діл"), а також підводні човни нової будівлі проекту 636.3 "Новоросійськ" і "Ростов-на-Дону". Ще два підводні човни ("Старий Оскол" і "Краснодар") наразі проходять випробування на Північному флоті, всього таких субмарин буде шість.

Буквально днями ВМФ передано фрегат проекту 11356 "Адмірал Григорович", який зараз перебуває на Балтиці і скоро вирушить в окупований Севастополь.

Крім флагмана ЧФ (ракетного крейсера "Москва"), до дивізії входять сторожові кораблі "Сметливий", "Питливий" і "Ладний".

Авіація на окупованому півострові

ЗМІ повідомляє, що на аеродромі Гвардійське під анексованим Сімферополем, звідки "виселили" морську авіацію, розгорнутий 37-й змішаний авіаполк з двох ескадрилій. Першу складають фронтові бомбардувальники Су-24М, передані з переозброєного на Су-34 559-го бомбардувального авіаполку, що базується в Морозовську Ростовської області. Друга, на штурмовиках Су-25СМ, виділена з 368-го штурмового авіаполку (Будьоновськ).

"38-й винищувальний авіаполк сидить на Бельбеку — традиційній базі кримських перехоплювачів ППО з радянських часів. У складі полку — дві ескадрильї, оснащені Су-27П, Су-27УБ, Су-27СМ і Су-30М2. Літаки збиралися з декількох з'єднань, зокрема з переозброення на Су-35С 22-го і 23-го авіаполків на Далекому Сході, а також з 3-го авіаполку (Кримськ)", - йдеться у статті.

Читайте такожУкраїна в ООН: РФ розгорнула у Криму 23-тисячне угруповання і готує об'єкти для зберігання ядерної зброї

В окупованому Криму "зелені" гвинтокрили зібрані в 39-му вертолітному полку, приписаному до тієї ж 27-ї дивізії і розгорнутому на аеродромі Джанкой. Це мінімум три ескадрильї, у тому числі на Ка-52, Мі-35М, Мі-28Н, Мі-8АМТШ. Також є кілька Мі-26. Цей полк цілком тягне на авіабригаду.

Крім того, ППО анексованого півострова посилили двома зенітними ракетними полицями, оснащені системами С-300ПМ: 12-ий розгорнуто в Севастополі (це колишня українська 174-а зенітна ракетна бригада - Ред.), а 18-й (колишній український 50-й зенітний ракетний полк з Феодосії - Ред.) — в глибині півострова.

Наземні війська

Зазначається, що основним наземним компонентом була і залишається 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту. Їй надано 1096-й зенітний ракетний полк на комплексах "Оса-АКМ". Також у районі Перевального базується 126-а бригада берегової оборони.

В анексованому Криму також сформовані і продовжують формуватися нові з'єднання. Так, в Севастополі створена 127-а окрема бригада розвідки.

Також у Джанкої, де тепер зосереджені вертольоти армійської авіації, планують відтворити після 2020 року 97-й десантно-штурмовий полк 7-ї ("новоросійської") дивізії ВДВ.

На базі переданих підрозділів 11-ї берегової ракетно-артилерійської бригади (з Анапи) сформована окрема 15-а бригада, на озброєнні якої є протикорабельні ракетні комплекси "Бастіон" і "Бал". Крім того, розконсервований об'єкт "Сотка": установки ракетного комплексу "Скеля" (ракети 3М44 "Прогрес") у районі селища Резервне.