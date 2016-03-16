Яценюк: Гроші Януковича хочуть вкрасти вдруге, очікуючи зміни уряду

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"Неголосування за цей закон – це покривання злочинів колишнього режиму", - заявив Яценюк на засіданні уряду сьогодні, 16 березня.

За словами прем’єра, власниками цих коштів є 42 компанії-нерезиденти, зареєстровані на Кіпрі, Сейшелах, Панамі, у Великобританії, Белізі.

"Власники цих компаній напряму пов’язані з Віктором Януковичем та його найближчим оточенням", - додав він.

Глава уряду передав відповідні матеріали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та звернувся до нього з проханням "зв'язатися з західними партнерами з тим, щоби правоохоронні органи іноземних держав допомогли в розкритті остаточних власників цих компаній, не дали можливості зараз переписати власників компаній за кордоном".

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"Як я розумію, про це зараз йде розмова. Очікують або на зміну уряду, або на зміну політики і позиції. А потім скажуть, що не вийшло конфіскувати (ці кошти)", - наголосив Яценюк.

За його словами, треба невідкладно прийняти закон і "щоби органи прокуратури завершили розслідування та відповідно до закону конфіскували ці кошти".

"Щоб наші західні партнери допомогли українській правоохоронній системі і українському народу в питанні як конфіскації коштів, так і неможливості переведення права власності на ці 42 компанії-нерезиденти на когось іншого, хто потім через судову систему України "відіб'є" ці гроші і поділить - тільки не в державному бюджеті, а між іншими корумпованими чиновниками", - акцентував прем’єр.

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