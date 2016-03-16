Повторення "подвигу" Барни: Боровик звернеться до правоохоронців після казусу у міськраді Одеси (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

Боровик зазначив, що до нього незаконно було застосовано фізичну силу. "Ми подивимося, як працюють тут суди", - заявив Боровик. "Інцидентом займатимуться правоохоронні органи", - додав він.

За словами Боровика, він знав, що опиниться в меншості, а те, що трапилося з ним на сесії, – "найкраща характеристика того, що відбувається в місті".

"Це беззаконня, коли людей не слухають. 20 років ці люди вбивали і захоплювали владу, а потім вони прийшли і захопили владу економічну і політичну. Звісно, коли хтось виступає, коли хтось з хорошою освітою може перемогти їх риторикою, аргументами, їх це дуже сильно не влаштовує, і вони влаштовуватимуть провокації, робитимуть все, щоб ти зійшов з шляху", - сказав Боровик.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання сесії Одеської міської ради депутат міськради Дмитро Палпатін (пройшов до міськради від партії "Блок Дарта Вейдера", зараз – у фракції мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам") із застосуванням сили виніс із зали Боровика, який сьогодні вперше прийшов на сесію міськради і отримав посвідчення депутата.

Свою тривалу відсутність на засіданнях сесії Боровик пояснив тим, що раніше своєю появою "легалізував би владу, яка фальсифікувала результати виборів мера Одеси". (Боровик був одним з кандидатів на цей пост). Він акцентував увагу на сьогоднішньому дозвілі міськради побудувати АЗС в історичному центрі міста, біля Художнього музею, і запропонував "ретельніше дивитися, кому даються пільги".

Поки Боровик говорив, із зали лунали обурені вигуки, нецензурні репліки. Коли він спустився від трибуни в зал, до нього швидко підійшов депутат міськради Палпатін, сунув Боровику букет квітів, схопив на руки і виніс його із зали.

Переважна більшість депутатів при цьому голосно сміялись і аплодували. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не знає, як називати Боровика "Саша чи Маша, бо як по-батькові він не називає", а пізніше сказав журналістам, що "ще не аналізував те, що трапилося".

Незадовго до згаданого прецеденту засідання сесії міськради залишили присутні в залі троє представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 11 грудня 2015 року під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністра Барна підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати із фракції "Народний фронт" і почали його бити. До цієї бійки приєднались депутати з "БПП".