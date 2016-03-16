Заступника Саакашвілі винесли із зали міськради Одеси (фото, відео)
16:40, 16 березня 2016Суспільство
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Заступника губернатора Одеської ОДА Сашу Боровика, який в середу прийшов у міськраду Одеси в якості депутата, винесли з залу засідань.
Боровик під час виступу заявив, що у нього вкрали перемогу на виборах мера / Фото: Timer
Про це повідомляє "Думська".
Після того, як Боровик закінчив свій виступ з трибуни ради, до нього з букетом білих квітів підбіг депутат Палпатін, підхопив на руки і під оплески частини депутатів виніс із залу засідань, закривши після нього двері.
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Як пише видання, Боровик під час виступу заявив, що у нього вкрали перемогу на виборах мера. Боровик пообіцяв написати заяву в поліцію.
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