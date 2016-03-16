Заступника Саакашвілі винесли із зали міськради Одеси (фото, відео)

Про це повідомляє "Думська".

Після того, як Боровик закінчив свій виступ з трибуни ради, до нього з букетом білих квітів підбіг депутат Палпатін, підхопив на руки і під оплески частини депутатів виніс із залу засідань, закривши після нього двері.

Читайте такожВ Одесі звернулися в поліцію зі скаргою на Саакашвілі за знесення дорожнього знака

Як пише видання, Боровик під час виступу заявив, що у нього вкрали перемогу на виборах мера. Боровик пообіцяв написати заяву в поліцію.