В Одесі збирають підписи за відставку Саакашвілі

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором акції виступив депутат Верховної Ради від БПП Дмитро Голубов.

За його словами, залишити підпис за відставку Саакашвілі можна в будь-якому з 15 наметів, розташованих у різних районах міста. Зокрема, на перетині вулиць Дніпропетровська дорога і Академіка Заболотного, на Кримському бульварі, в районі Пересипу і центрального автовокзалу, біля залізничного вокзалу, в центрі міста (Соборна площа) та ін.

На білих наметах чорним кольором зображена карикатура на Саакашвілі і написано: "Збір підписів за відставку Міхо Саакашвілі", "Виперли з Тбілісі, витуримо й з Одеси", "Ініціатива народного депутата Дмитра Голубова".

Читайте такожСаакашвілі спростував заяву свого заступника про плани створити партію

Як заявив Голубов в ефірі одного з місцевих телеканалів, він особисто поставив підпис за відставку Саакашвілі, бо той "не зробив нічого за рік своєї роботи, і нічого, щоб життя людей покращилося".

"Він не побудував жодного метра траси Одеса-Рені, він провалив план щодо митниці, корупція серед його радників, які вимагають гроші у підприємців, побори з бізнесменів міста. Здирництво, хабарі і корупція - все те, чим відомий Саакашвілі", - заявив Голубов. За його словами, з 3 березня зібрано понад 30 тис. підписів.