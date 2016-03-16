В Одесі збирають підписи за відставку Саакашвілі
В Одесі проходить збір підписів за відставку голови Одеської обласної державної адміністрації Михаїла Саакашвілі.
Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором акції виступив депутат Верховної Ради від БПП Дмитро Голубов.
За його словами, залишити підпис за відставку Саакашвілі можна в будь-якому з 15 наметів, розташованих у різних районах міста. Зокрема, на перетині вулиць Дніпропетровська дорога і Академіка Заболотного, на Кримському бульварі, в районі Пересипу і центрального автовокзалу, біля залізничного вокзалу, в центрі міста (Соборна площа) та ін.
На білих наметах чорним кольором зображена карикатура на Саакашвілі і написано: "Збір підписів за відставку Міхо Саакашвілі", "Виперли з Тбілісі, витуримо й з Одеси", "Ініціатива народного депутата Дмитра Голубова".
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Як заявив Голубов в ефірі одного з місцевих телеканалів, він особисто поставив підпис за відставку Саакашвілі, бо той "не зробив нічого за рік своєї роботи, і нічого, щоб життя людей покращилося".
"Він не побудував жодного метра траси Одеса-Рені, він провалив план щодо митниці, корупція серед його радників, які вимагають гроші у підприємців, побори з бізнесменів міста. Здирництво, хабарі і корупція - все те, чим відомий Саакашвілі", - заявив Голубов. За його словами, з 3 березня зібрано понад 30 тис. підписів.