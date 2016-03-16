Президент vs прем'єр: ЗМІ розповіли, як Порошенко шукає союзників для відставки Яценюка

На сьогодні у фракції Порошенка в коаліції немає жодного союзника, який міг би підтримати кандидатуру нового прем'єра, на якого поставить президент, передає "Українська правда".

"Народний фронт" навряд чи підходить для такої ролі, тому Порошенко гостро потребує підтримки Юлії Тимошенко та Андрія Садового. У цьому і полягає головна проблема, яка змусила президента Порошенка вийти на переговори із Садовим.

За інформацією УП, президент і глава АП Борис Ложкін зустрічалися із Садовим і головою фракції "Самопоміч" Олегом Березюком за кілька тижнів до публічної пропозиції про зустріч в АП.

Під час зустрічі Ложкін прямо запитав у співрозмовників, при якому складі уряду фракція "Самопоміч" готова зайти в коаліцію. На що була відповідь – при жодному.

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"Так, після відмови Садового повертатися в коаліцію розмови про відставку можна згортати в трубочку. Після його заяви Яценюк був окрилений", – заявив співрозмовник видання, близький до Порошенка.

Але команда прем'єра останні три тижні стоїть на своєму, виступаючи за збереження Яценюка на посаді голови Кабміну. Головні пропозиції – відновлення діяльності коаліції, доформування уряду, підтримка програми його дій.

"Якщо цей варіант неприйнятний – представте нового прем'єра, програму, склад уряду. Фракція НФ готова розглядати конкретні пропозиції, брати участь у створенні нової коаліції", – озвучив головні тези прем'єрської команди керівник фракції НФ Максим Бурбак. Це ж говорять й інші члени команди Яценюка.

У підсумку президентська команда, яка невтомно критикує Арсенія Яценюка, знову зайшла у глухий кут, зазначає УП.

"Порошенко не відступить щодо Яценюка. Те, що прем'єр все ще все ще не звільнений, вони вважають поразкою", – говорить співрозмовник видання в Кабміні.

Зазначається, що поки що кулуарні переговори і обережність Порошенка зіграли з ним злий жарт. За три тижні фракція БПП не запропонувала своєї програми, кандидатів у прем'єри і на вакантні міністерства. Та зробити це неможливо доти, поки у Порошенка немає однозначної відповіді на питання, хто ж буде наступним прем'єром і яким буде наступний склад уряду.

У ПР вважають, що якщо Порошенкові так і не вдасться здійснити задумане і зняти Яценюка до початку наступної парламентської сесії у вересні, він спробує максимально його контролювати і підпорядкувати.

"І це не обіцяє нічого хорошого. Сутичка між президентською і прем'єрською командою тільки посилиться, сторони будуть компрометувати один одного і вступати у публічні перепалки. І в цьому протистоянні не буде переможців, є тільки переможені", - підсумували у виданні.